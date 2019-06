Gorenjski policisti v sredo obravnavali več hujših kršitev prometnih predpisov

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali avstrijskega voznika, ki je bil pozitiven na prepovedane droge, dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in državljana Avstrije, ki je na gorenjski avtocesti brez veljavnega vozniškega dovoljenja pri omejitvi 110 kilometrov na uro vozil 189 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Oba avstrijska voznika so v torek privedli pred pristojno sodišče. Vozniku, ki je bil pod vplivom prepovedanih drog, so izrekli 1.200 evrov globe in prepoved vožnje v Sloveniji, prehitrega voznika pa so kaznovali s 1.700 evri globe. Voznik, ki so ga obravnavali zaradi drog, je potreboval tudi zdravniško pomoč, saj je pri njem med postopkom nastopila odtegnitvena kriza.

Policisti opozarjajo, da je šlo v vseh obravnavanih primerih za resna tveganja, saj hitrost, alkohol in droge zmanjšujejo sposobnosti za varno udeležbo v prometu. "Mogočo alternativo takim voznikom predstavlja javni prevoz in status potnika," so zapisali policisti.