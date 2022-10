Golob bo danes povedal, koliko več denarja bomo zapravili

Za leto 2023 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se prihodki zvišujejo za 13 odstotkov na 13,38 milijarde evrov, medtem ko naj bi se odhodki povečali za 25 odstotkov na 16,69 milijarde evrov. V letu 2024 naj bi se prihodki povečali na 13,79 milijarde evrov, odhodki pa znižali na 15,51 milijarde evrov.

Proračunski primanjkljaj, ki naj bi se letos ustavil malenkost nad dvema milijardama evrov, se bo tako prihodnje leto povzpel krepko nad tri milijarde evrov. Postopno zniževanje odhodkov in primanjkljaja naj bi se po načrtih vlade začelo leto pozneje.

Predlog obeh proračunov je vlada sprejela konec septembra, ko je Boštjančič povedal, da bosta proračuna še močno v znamenju postcovidnega obdobja ter poglabljanja energetske krize. "Leto 2023 bo zaznamovano s financiranjem ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19, zagotavljati pa bo treba tudi ustrezen obseg sredstev za draginjske ukrepe," je dejal.

Po današnji predstavitvi bo stekla razprava na sejah parlamentarnih odborov, ki so sklicane v času med 11. in 20. oktobrom. Spremembe proračuna za leto 2023 in proračun za leto 2024 bi nato lahko poslanci skupaj z zakonom o izvrševanju proračunov in odlokom o dovoljeni meji porabe javnih blagajn sprejemali na novembrski seji DZ.