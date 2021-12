Goljufija na RTVS se je SD maščevala: ne Baškoviču (SD) in Tomšiču (SD)

Stranke KUL s protesti, da morajo biti za nadzornike in programske svetnike izbrani predstavniki na volitvah najuspešnejših strank, v mandatno-volilni komisiji niso prepričale večine. Prejšnja leta, ko so jo imele same, so te stranke z glasovanji iz nadzornega in programskega sveta RTVS izločile kandidate stranke SDS, ki je bila na volitvah prva ali druga stranka. Za opozorila, da to ni v skladu z zakonom, se takrat niso zmenili. Zdaj pa je večina zavrnila kandidate SD, LMŠ in Levice in njihove zahteve, da je treba upoštevati moč strank na volitvah, česar te iste stranke same, ko so imele večino, niso upoštevale.