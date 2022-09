Glasovanje o predlogu sprememb družinskega zakonika v torek

Poslanci so v razpravi o predlogu sprememb družinskega zakonika, ki istospolnim parom omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok, dodatno pojasnili stališča svojih poslanskih skupin. Predlogu sprememb je zeleno luč že prižgal matični odbor DZ za delo, poslanci bodo o predlogu sprememb glasovali v torek.

Po mnenju koalicije je skrajni čas, da istospolni pari dobijo enake pravice kot raznospolni, po mnenju opozicije pa to ni v skladu z "naravnimi zakonitostmi".

Aleksander Reberšek iz NSi je koaliciji očital, da s predlogom, ki ga je vlada vložila v obravnavo po skrajšanem postopku, hiti. S tem po njegovih besedah želi doseči, da bi bilo razprave čim manj in bi bilo v njej čim manj sodelujočih. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac je očitek zavrnil z besedami, da želi vlada samo vnesti v zakonik odločbo ustavnega sodišča, objavljeno julija. V skladu z njo je zdajšnja prepoved skupne posvojitve za istospolni par v formalni partnerski zvezi v neskladju s prepovedjo diskriminacije.

Če boste predlog sprejeli, boste postali grobarji slovenskega naroda, je Alenka Helbl iz SDS posvarila koalicijo. "Če samo enemu otroku zagrenimo življenje, smo naredili veliko napako," je prepričana.

Stališča desnice temeljijo na predsodkih, pa je poudaril Matej Tašner Vatovec iz Levice. Po njegovih ugotovitvah koncept družine, ki ga zagovarjajo v opoziciji, izhaja iz stare zaveze. A če bi še vedno pristajali na koncept družbe izpred 2.500 let, bi bila po njegovem opozorilu še vedno dopuščena smrtna kazen in zatiranje žensk. "Slovenija je sekularna država, izpeljave, ki izvirajo iz verskih izhodišč, pa nimajo mesta v tej razpravi," je pozval.

Po besedah poslanke SD Meire Hot je v otrokovo korist, da odrašča v družini, v kateri bo ljubljen in sprejet in se ne bo počutil ogroženega. Otroci si po njenih besedah najbolj želijo, da so v družbi sprejeti. Glede na to je opozicijo pozvala, naj ne spodbuja sovraštva.

Podobno je poudarila Janja Sluga iz Svobode. Ustavno sodišče in zagovorniki predloga sprememb po njenih besedah sporočajo otrokom, da na svetu nismo vsi enaki, da je različnosti toliko, kot je ljudi, in da so te različnosti lepe. Prav tako sporočajo, da se moramo spoštovati in sodelovati, ne pa se deliti, ter da se je treba imeti rad, ne pa se prepirati, je naštela.

Poslansko razpravo so vmes prekinili, ker so nasprotniki predloga obesili na balkon dvorane DZ upodobitev svete družine po krščanski religiji. Upodobitev so med prekinitvijo umaknili.