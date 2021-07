Ga prepoznate? Ukradel kolo, a ne za dolgo, lastnik naj se javi policiji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznanca, ki je pred slabim mesecem ukradel kolo v bližini naslova Tabor 5 v Ljubljani, so policisti hitro izsledili. Kljub preiskavi lastnika do danes še niso izsledili, zato ga iščejo tudi prek medijskih objav.

Policiste Policijske postaje Ljubljana Center so 17. 6. 2021 dopoldne obvestili o neznancu, ki je v bližini naslova Tabor 5 v Ljubljani ukradel kolo znamke Btwin Riverside črne barve. Policisti so osumljenca prijeli v bližini kraja in mu kolo zasegli. Kljub zbiranju obvestil pa niso mogli najti lastnika kolesa.

"Zato vse, ki bi karkoli vedeli o kolesu, in lastnika kolesa pozivamo, da se, če na fotografijah prepoznate kolo, z dokumenti o lastništvu oziroma drugimi dokazi, na primer fotografijami, zglasite na Policijski postaji Ljubljana Center," so še zapisali v sporočilu, s katerim prosijo za pomoč.

Foto: PU Ljubljana