Finančna uprava taksistu zapečatila vozila

Finančna uprava (Furs) je konec preteklega meseca uporabila enega izmed najstrožjih ukrepov. V poostrenem nadzoru pri izbranem davčnem zavezancu, ki se ukvarja s taksi prevozi, je izdala prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatila taksi vozila.

Ugotovljene so bile namreč številne in ponavljajoče se kršitve s področja davčnega potrjevanja računov, neplačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, zavezanec se ni registriral za namene davka na dodano vrednost, poleg tega pa je bil še davčni dolžnik.

Furs že daljše obdobje izvaja poostrene nadzore pri taksistih. Gre za eno izmed rizičnih dejavnosti, pri kateri zaznavajo številne nepravilnosti.

Ugotovili za četrt milijona dodatnih obveznosti

V obdobju od 2014 do 2016 je bilo v dejavnosti delovanja taksijev opravljenih več kot 700 nadzorov, nepravilnosti so bile ugotovljene v 33 odstotkih nadzorov, pri tem je bilo ugotovljenih 106 kršitev zakonodaje. V teh postopkih so bile dodatno ugotovljene davčne obveznosti v skupni višini več kot 250 tisoč evrov.

Prav zaradi visokega deleža ugotovljenih nepravilnosti je Furs tudi v letih 2017 in 2018 nadaljeval nadzore v taksi dejavnosti. Nadzore opravljajo na območju celotne Slovenije, največ na območju Ljubljane.

Katere nepravilnosti so najpogostejše?

V letu 2017 je bilo opravljenih 213 nadzorov, do konca novembra 2018 pa že 442 nadzorov. Nepravilnosti so bile ugotovljene v več kot 30 odstotkih nadzorov. Pri tem so bile obračunane tudi dajatve v skupni višini 307.399 evrov, ki se v največjem deležu nanašajo na DDV in na prispevke za socialno varnost.

Najpogostejše zaznane nepravilnosti so zaposlovanje in delo na črno, nepravilnosti v zvezi z izdajanjem računov, nepredložitev obračunov prispevkov za socialno varnost in nepravilnosti v zvezi z licencami.