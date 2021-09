Evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov kolesarskih povezav po Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od prve polovice julija do prve polovice septembra odobrila evropska sredstva 29 projektom, v okviru katerih bodo zgradili okoli 228 kilometrov kolesarskih povezav po Sloveniji, so sporočili iz službe vlade.