Eurojackpot gre v Slovenijo: nekdo med nami je novi milijonar

Izžrebane so bile številke 5, 21, 23, 29 in 35 ter dodatni 7 in 9. Skupno je bilo v Sloveniji 10.674 dobitkov, tudi glavni, vreden natančno 11.134.617 evrov.

Srečni dobitnik bo moral plačati 15-odstotni davek, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika.