DZ o članih programskega in nadzornega sveta RTVS na izredni seji

DZ bo o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta RTVS odločal na eni izmed izrednih sej. Koalicijske SDS, NSi in SMC so se o tem dogovorile s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem, ki v četrtek sklepov o imenovanju kandidatov, ki jih predlagajo politične stranke, zaradi njihove neskladnosti z zakonom o RTVS ni dal na glasovanje.

Kot so na novinarski konferenci sporočili vodje koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, Danijel Krivec, Jožef Horvat in Gregor Perič so se z Igorjem Zorčičem dogovorili, da bo koalicija vložila zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bo DZ obravnaval predlog sklepov o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki jih predsednik DZ v četrtek ni dal na glasovanje.

Po besedah Krivca jih je takšna odločitev Zorčiča presenetila. Ob tem je še ocenil, da si je Zorčič v četrtek privoščil spodrsljaj in kršitev poslovnika. Danes so sicer v koaliciji opravili pogovore tako z Zorčičem kot z zakonodajno-pravno službo DZ in našli ustrezno rešitev. A kot je še poudaril Krivec, "še vedno ostaja dejstvo, da je bil kršen poslovnik". "To je za nas signal, da je potrebno na to jasno opozoriti in preprečiti, da bi se podobne zadeve v prihodnje še dogajale," je opozoril.

Horvat pa je ob tem dejal, da razumejo, da Zorčič kot predsednik DZ doživlja "izjemne pritiske" s strani strank Koalicije ustavnega loka (KUL), kar po njegovih besedah še posebej velja za poslansko skupino Levica.

Z njim se je strinjal tudi Perič, ki je ocenil, da se je v četrtek v DZ zgodil "precedenčni primer". Po njegovih besedah ne pomnijo, da bi se kadarkoli zgodilo, da DZ o točki, ki je uvrščena na dnevni red, ob koncu ne bi glasoval. "Imamo neke vzvode, ki jih naš poslovnik ponuja, ampak tega enostavno ne omogočajo," je poudaril Perič. Kot je še dejal, razumejo pritiske na predsednika DZ in zapletenost politične situacije tesne večine, a da je Zorčič v danem primeru ravnal drugače, kot se od njega pričakuje.

Zorčič ni seznanjen, kdaj bodo vložili zahtevo za sklic seje

Zorčič je v današnji izjavi novinarjem pojasnil, da je bil obveščen zgolj o tem, da so se predstavniki koalicijskih strank sestali z zakonodajno-pravno službo DZ, na kar so ga tudi obvestili, da bodo vložili zahtevo za sklic izredne seje. S tem, kdaj bodo vložili zahtevo in ali bo na dnevnem redu te seje še kakšna druga točka, Zorčič ni seznanjen. Glede na to, da se usklajujejo glede termina izredne seje, na kateri bodo obravnavali deseti protikoronski zakon, pa sklepa, da bosta ti dve točki morebiti uvrščeni na to sejo.

Na novinarsko vprašanje, ali bo torej uvrstil ti dve točki na eno od izrednih sej, je Zorčič poudaril, da je predsednik DZ ob zahtevi za sklic izredne seje to dolžan storiti skladno s poslovnikom DZ in ustavo.