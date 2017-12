Družina iz Sirije bo v Sloveniji praznovala že tretji božič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Begunci, ki v Slovenji pridobijo status mednarodne zaščite, se pri integraciji v družbo spopadajo s številnimi težavami. Pogosto težko najdejo namestitev in službe, a družini Kasabji je uspelo. Večina družinskih članov je zaposlena, brez večjih težav pa so našli tudi stanovanje, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Za dobrodošlico novinarski ekipi so v svojem domu v Mariboru postregli s sirsko baklavo. Po slabih treh letih v Sloveniji so se postavili na svoje noge, a spomini na prve dni v azilnem domu niso lepi.

Prve dni, ko so bili v azilnem domu, se jim je ta zdel slab, kot zapor, je dejal Ibrahim Kasabji.

Po azilnem domu in mariborski integracijski hiši pa so začeli iskati stanovanje.

"Ljudje tukaj so bili prijazni in še vedno so prijazni, takoj smo našli stanovanje," je dejal Ibrahim.

Štiriindvajsetletni Ibrahim je med begunsko krizo kot prostovoljec pomagal na Šentilju. Zdaj je na Slovenski filantropiji zaposlen kot prevajalec. Službo je kot kuharica prav te dni dobila tudi mama, delata tudi mlajša brat in sestra, zadnja pa v nasprotju s preostalimi nima statusa begunca. Ob prihodu v Slovenijo je bila še mladoletna.