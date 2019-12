Dražba zemljišč ob centru Soča prestavljena na januar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mestna občina Ljubljana (Mol) je danes prejela obvestilo Okrajnega sodišča v Ljubljani o vpisu zaznambe na zemljišče ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča. Zoper sklep bodo v osemdnevnem zakonskem roku vložili ugovor, so sporočili za STA. Prihodnji teden bodo tudi objavili novo javno dražbo, ki jo bodo izvedeli januarja.

Kot so na Molu pojasnili za STA, ponovne javne dražbe namreč zakonsko ne morejo izvesti pred potekom zakonitega roka za ugovor, lahko pa v tem času dražbo javno objavijo. Podatki o predmetu prodaje, ceni in ostalih pogojih bodo razvidni iz javne objave prihodnji teden.

Predlog za določitev pripadajočega zemljišča pa občini še ni bil vročen. Do tega se bodo zato lahko opredelili šele po vročitvi in v postavljenem roku tudi podali odgovor, so napovedali na občini.

Kot smo poročali v članku Kdo bo ustavil Zorana Jankovića, je vpis zaznambe spora v tem postopku, ki bo lahko vplivala tudi proti tretjim osebam, v zemljiško knjigo na zemljišča ob URI Soča vložilo državno odvetništvo na predlog ministrstva za zdravje. Hkrati je odvetništvo v ponedeljek vložilo predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi URI Soča zaradi ureditve stanja v zvezi z dvema parcelama, poroča STA.

Občina je prekrižala načrte centru Soča

Rehabilitacijski center Soča stoji ob Štajerski cesti v Ljubljani. Tik ob njem je več zemljišč, ki so v lasti občine. Namenjena so centralni dejavnosti, torej tudi za gradnjo zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in drugih dejavnosti, ki niso moteče za okolje. Del zemljišč je občina centru Soča leta 2014 dala v brezplačno uporabo, a se je najemna pogodba iztekla.

V prihodnjih letih so v Soči načrtovali gradnjo objekta za rehabilitacijo po kroničnih bolečinah, prizidka k objektu za nevrološko rehabilitacijo in rekreacijsko-športnega oddelka. Za vse to bi potrebovali sosednja zemljišča v lasti ljubljanske občine.

Janković je imel drugačne načrte

Toda ljubljanski župan Zoran Janković ima drugačne načrte. Kot smo razkrili na Siol.net, je Mol, ki ima v lasti zemljišče okoli URI Soča, ministrstvu za zdravje predlagal menjavo tega zemljišča za stavbo na Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri danes izvajajo dializo in deluje Center za avtizem. A ker ta menjava ni sprejemljiva za ministrstvo, se je občina odločila za dražbo funkcionalnih zemljišč okoli URI Soča, s katero bi po navedbah ljubljanskega župana Zorana Jankovića le preverili ceno zemljišča.

20.600 kvadratnih metrov zemljišč v neposredni bližini Soče je ponujala po izklicni ceni 10,3 milijona evrov. Varščina za sodelovanje na dražbi, ki bi morala potekati ta teden, je znašala milijon evrov. Varščine sicer ni vplačal nihče. Mol napoveduje, da bo novo dražbo izvedel januarja.

