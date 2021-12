DPD Slovenija odprl prvi City Depo v Sloveniji z "zeleno dostavo"

Oglasno sporočilo

DPD Slovenija, inovator na področju zelene dostave, je odprl svoj prvi City Depo v središču Ljubljane, na Gosposvetski 1. Novi mestni depo sledi ciljem trajnostne mestne dostave : čim bolj se približati prejemnikom in pošiljateljem paketov ter tako zmanjšati izpuste CO2. V DPD Slovenija so se tudi na ta način pripravili na povečan obseg pošiljk med prazniki, poleg širjenja mreže depojev so med drugim prilagodili svoje poslovne in operativne procese.

Jakob Bertole, direktor poslovanja v DPD Slovenija (levo), in Igor Jakovljević, direktor DPD Slovenija (desno), sta odprla prvi City Depo v Sloveniji.

Depoji v središčih večjih evropskih mestih so del zaveze DPD k razvoju trajnostnih urbanih logističnih rešitev.

Igor Jakovljević, direktor DPD Slovenija, je ob odprtju povedal: "V DPD razvijamo trajnostne urbane logistične rešitve, kot so mestni mikro depoji, ki nam omogočajo, da smo bližje prejemnikom in pošiljateljem paketov. Pri tem dostavljamo na trajnosten način − z okolju prijaznimi vozili, kolesi in peš. Tako se DPD učinkovito spopada z izzivom sodobnega časa, fenomenom e-trgovine, ki je povzročil občutno povečanje števila paketov v mestnih središčih, kjer se tudi spoprijemamo z vse strožjimi prometnimi predpisi in omejitvami."

Igor Jakovljević, direktor DPD Slovenija: "Za dostavo po Ljubljani uporabljamo tudi trajnostne načine dostave, kot so kolesa."

Vizija DPDgroup do leta 2025 predvideva, da bi pakete v več kot 225 večjih evropskih mestih v 20 državah dostavljali izključno z vozili brez emisij ali z zelo nizkimi emisijami in tako zagotovili "zeleno dostavo" 80 milijonom prebivalcem. Da bi se še bolj približali strankam, po vsej Evropi tako načrtujejo uvedbo sedem tisoč alternativnih dostavnih vozil in odpiranje 80 novih mestnih depojev.

"Skladno s temi cilji smo odprli prvi mestni depo v Sloveniji. DPD City Depo je v samem središču Ljubljane, zaradi česar smo s svojimi strankami praktično sosedje," je povedal Jakob Bertole, direktor poslovanja v DPD Slovenija. Dodal je: "Zavedamo se odgovornosti do okolja in svojih otrok, zato želimo biti najbolj trajnostno dostavno podjetje v Evropi. Odločili smo se, da bomo prispevali k zmanjševanju škodljivih izpustov v največjih mestih. S svojo dostavo tako DPD prispeva k čistejši Ljubljani."

Za doseganje trajnostne mobilnosti v mestih je ključno postopno opuščanje motornih dostavnih vozil, uvajanje koles in odpiranje mestnih depojev – tako so storitve bližje končnim uporabnikom v mestnih središčih.

City Depo je v samem središču Ljubljane, na Gosposvetski 1.

Zdaj lahko zasebni ali poslovni prejemniki iz centra Ljubljane svoje pakete s pomočjo aplikacije myDPD preusmerijo v novi City Depo ter jih prevzamejo takrat, ko jim najbolj ustreza. Prav tako lahko iz DPD City Depoja pošiljajo pakete po Sloveniji, Evropi in vsem svetu. V novih prostorih je tudi edinstvena novost, ki omogoča še boljšo prilagodljivost pri prevzemu paketov: garderobna kabina, kjer lahko stranke pomerijo naročena oblačila ali obutev in to takoj vrnejo, če jim ne ustrezajo.

DPD City Depo je odprt od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure. Glede na izkušnje iz preteklih let tudi letos med prazniki pričakujejo povečan obseg pošiljk. Da bi vsi paketi varno in pravočasno prispeli na cilj, so prilagodili svoje poslovne in operativne procese ter nadgradili in razširili mrežo depojev.

Dolgoročni cilj DPDgroup: zelena dostava

"Prizadevanje za zeleno dostavo je dolgoročni cilj DPDgroup. Naš cilj je postati izbrani partner potencialnim strankam in mestni upravi ter sodelovati pri programih trajnostnega razvoja, s čimer ohranjamo čisto okolje. V DPDgroup verjamemo, da si vsi delimo #IstiNaslov, zato moramo zaščititi planet, naš skupni dom," pravi Igor Jakovljević.

Več o viziji "Zelene dostave": https://www.dpd.com/si/sl/o-dpd/trajnost/

DPD v Sloveniji:

DPD Slovenija je del DPDgroup, druge največje mreže za dostavo paketov v Evropi. S 97 tisoč strokovnjaki za dostavo in omrežjem Pickup, ki ima več kot 58 tisoč lokacij za prevzem paketov, DPDgroup dnevno dostavi 7,5 milijona paketov – 1,9 milijarde paketov na leto – prek blagovnih znamk DPD, Chronopost, SEUR in BRT. DPD je v Sloveniji začel delovati leta 2004. V 17 letih je postal eden ključnih akterjev, ki zagotavlja zelo kakovostno storitev dostave paketov. DPD vsakodnevno deluje v imenu tisočih zadovoljnih strank, združuje inovativno tehnologijo in lokalno znanje za zagotovitev prilagodljive in do uporabnika prijazne storitve tako za pošiljatelje kot za stranke. DPD s svojo vodilno storitvijo Predict, aplikacijo myDPD, lokacijami Pickup in paketinigi postavlja nov standard povezanosti strank z dostavo njihovih paketov.

Naročnik oglasnega sporočila je DPD D.O.O.