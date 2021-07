Dopoldne še sončno, proti večeru plohe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno. Več oblačnosti bo na severozahodu, kjer bo popoldne in zvečer nastalo nekaj ploh, možna je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Vročina se bo proti koncu tedna stopnjevala.

Petkovo jutro bo spremenljivo oblačno, dopoldne bodo v notranjosti možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo zjasnilo, v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še kakšna nevihta.

Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo vse tja do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter.