Danes dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Kako se bodo padavine čez območje Slovenije gibale ob koncu tedna in v ponedeljek, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

V soboto na Primorskem do 21 stopinj Celzija

Popoldanske temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti države nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V goratem svetu bo mogoča kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Že v ponedeljek spet mogoče krajevne plohe

V nedeljo bo večinoma sončno. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo mogoče krajevne plohe.

Vremenska fronta je prešla Slovenijo in se je pomaknila proti vzhodni Evropi. K nam z vetrovi severnih smeri doteka hladnejši zrak.

Kako bo pri naših sosedih?

Danes bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne v krajih severno in zahodno od nas slabele in zvečer ponehale tudi v notranjosti Hrvaške. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu povečini zmerna burja. V soboto bo povečini sončno. V Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh. V Kvarnerju bo še pihala zmerna burja.

Danes bo vremenska obremenitev postopno popuščala. V soboto bo vremenski vpliv na počutje večine ljudi ugoden.