Dobra novica za starejše od 65 let in upokojence

Starejši od 65 let in upokojenci bodo upravičeni do brezplačne mestne vozovnice (fotografija je simbolična). Foto: Ana Kovač

Javni potniški promet bo brezplačen za vse upokojence, osebe, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane. Povedal je, da bodo s to novostjo bistveno izboljšali uporabniško izkušnjo in spodbudili uporabo javnega prevoza.

Minister je dodal, da je javni potniški promet eden od temeljev trajnostne mobilnosti in učinkovit način za zniževanje negativnih okoljskih učinkov prometa. Pomemben je za kakovost bivanja, saj mora omogočati udoben, varen in učinkovit način mobilnosti prebivalcev.

Brezplačno se bodo lahko tako starejši od 65 let in upokojenci vozili od 1. oktobra, ko se uvaja brezplačen javni prevoz z ljubljanskimi mestnimi avtobusi. Pogodbo sta podpisala direktor javnega podjetja LPP Peter Horvat in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Kot je poudaril minister, mora javni potniški promet postati hrbtenica prevozov v Sloveniji. Tega se na ministrstvu zelo zavedajo, zato sprejemajo različne ukrepe. Potem ko so omogočili bolj subvencioniran prevoz dijakov in študentov ter brezplačen prevoz upokojencev, starejših od 65 let, invalidov ter vojnih veteranov v linijskem in medkrajevnem prometu, so zdaj naredili še korak naprej. Za te bo zdaj v Ljubljani in Mariboru omogočen brezplačni promet z mestnimi avtobusi.

"Tukaj zasledujemo predvsem dva vidika. Prvi je socialni vidik, želimo omogočiti trajno mobilnost, želimo omogočiti prevoz potnikov z avtobusom čim širši populaciji. Zakaj? Zaradi okoljskega vidika. In to je drugi vidik. Zeleni dogovor ni le okolje, ampak so tudi ljudje. Če bomo spoštovali zeleni dogovor, potem bomo dosegli vse zastavljene okoljske in podnebne cilje, t. i. razogljičenje," je pojasnil.

Minister @JernejVrtovec je napovedal brezplačni prevoz v mestnem potniškem prometu v Mestni občini Ljubljana za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide in vojne veterane: "S tem bomo bistveno izboljšali uporabniško izkušnjo in spodbudili uporabo javnega prevoza." pic.twitter.com/K3PO4MDUmO — Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) August 31, 2021

Stroški ocenjeni na od pet do sedem milijonov evrov

Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da zaradi te spremembe pričakuje povečano število potnikov. Vsake tri mesece bodo opravili analizo, ki bo pokazala, za kolikšno povečanje je šlo.

"Ko gre za skupni interes, za dobro meščank in meščanov, državljank in državljanov, se tudi najde skupni jezik, čeprav bi lahko bili politično različni," je dejal ljubljanski župan.

Janković je ob tem pojasnil, da ima Ljubljana skoraj sto avtobusov, ki jih poganja plin, nadaljujejo nakupe avtobusov, prešli bodo tudi na električne avtobuse. Župan verjame, da bodo tudi s posodobitvijo železnice prišli do tega, da bo javni program v prevozih LPP, drugih avtobusnih prevoznikov in železnic omogočil, da se uporabijo trajnostni vidiki prevozov in da v Ljubljani ne bo vsak dan 120 tisoč avtomobilov.

Minister je povedal, da so izbrali določen količnik, po treh mesecih pa bodo videli, kako se bo ta količnik spreminjal. Stroške ocenjujejo na od pet do sedem milijonov evrov, ki so sicer veliko breme, a je pomembnejši okoljski vidik, tako da so ti stroški zanemarljivi.

Ljubljani se bo pridružil tudi Maribor

Minister Vrtovec bo danes ob 14.30 podal izjavo na isto temo tudi z županom Mestne občine Maribor Sašo Arsenovičem in direktorjem Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom Bernardom Majheničem.

Po Ljubljani in Mariboru bo naslednji korak, da se o tem pogovarjajo tudi s preostalimi mestnimi občinami, na primer Novo Gorico in Velenjem, ki že imata urejen prevoz potnikov znotraj mesta.