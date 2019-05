Deževalo bo vse močneje, prihajata tudi ohladitev in veter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če smo se danes prebudili še v razmeroma toplo jutro, bo nedeljsko precej hladnejše, saj bodo najvišje jutranje temperature le od 4 do 8 stopinj Celzija. Na Primorskem bo v nedeljo zjutraj malce topleje, a ne bistveno: od 9 do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo ves dan močneje deževalo, Arso pa je za večji del Slovenije izdal tudi rumeno opozorilo zaradi okrepljenega vetra. Na Primorskem jutri zaradi pričakovane burje medtem velja celo oranžno opozorilo, saj bo občasno zapihalo tudi hitreje kot 100 kilometrov na uro.

Foto: ARSO/meteo.si

Snežilo bo pretežno v višjih legah, kakšno snežinko pa lahko predvsem na Gorenjskem občasno zanese tudi do nižin. Meja sneženja se bo v noči na ponedeljek celo še spustila, a bodo padavine do ponedeljka zjutraj zvečine tudi ponehale. Ponedeljek bo sicer še vedno precej hladen in tudi vetroven.