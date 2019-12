Dež bo zajel vso državo, meja sneženja se bo spuščala

Danes bo oblačno, le na vzhodu dopoldne še delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Ponekod bo zapihal južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bo dež okrepil in se razširil nad vso državo, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Meja sneženja se bo spustila pod 500 m nadmorske višine

Jutri bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo ob koncu padavin popoldne spustila pod 500 m nadmorske višine. Zvečer se bo od severa začelo jasniti. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do okoli 10, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V torek bo dokaj jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.