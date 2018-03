Dež bo prehajal v sneg, ponoči bo snežilo do nižin

Vremenoslovci napovedujejo, da bodo padavine dopoldne od juga zajele vso državo. Meja sneženja bo sprva med 700 in 1000 metri, popoldne pa med 500 in 800 metri nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.