Sredi dneva in popoldne bo v zahodnih in ponekod v osrednjih krajih začelo rahlo deževati. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Jutri bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1.000 metrov, drugod med 1.300 in 1.700 metri nad morjem.

Danes bo oblačno. Sredi dneva in popoldne bo v zahodnih in ponekod v osrednjih krajih začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo.

Dobro jutro, danes bo oblačno, sredi dneva bo od zahoda pričelo rahlo deževati. Jutri bo oblačno in deževno. pic.twitter.com/iVsz71Bgh0 — ARSO vreme (@meteoSI) March 30, 2022

Jutri bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1.000 metrov, drugod med 1.300 in 1.700 metri nad morjem. Temperature bodo v severnih krajih od 3 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo.

Tudi v soboto bo še nekaj padavin, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam.

V večjem delu Slovenije je danes še vedno velika požarna ogroženost v naravnem okolju, še opozarjajo vremenoslovci.