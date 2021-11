Delovati z zavedanjem in ustvarjati zeleno prihodnost.

Oglasno sporočilo

Družbeno odgovorni projekti, kot je "Podarite drevo slovenskim gozdovom", poskušajo skleniti krog med strankami, podjetji in okoljem. Tovrstni projekti, ki jih nemalokrat podpirajo zasebne pobude in financiranja, so lahko ključni za pomoč pri ohranjanju naših gozdov in čistega naravnega okolja. Tega se dodobra zavedajo tudi v GRAWE zavarovalnici, kjer so prav v ta namen in v skladu z lastno vizijo trajnostnega razvoja vzpostavili družbeno odgovoren projekt "Podarite drevo slovenskim gozdovom".

Namen projekta je, da posameznike spodbudi k sklenitvi življenjskega zavarovanja in okoljsko odgovornemu razmišljanju ter hkrati aktivno pripomore v naše naravno okolje. Donirali so več kot tisoč dreves (smreke, macesne, bukve in gorske javorje) za pogozditev slovenskih gozdov. Pri sajenju so želeli aktivno sodelovati tudi zaposleni na GRAWE zavarovalnici, a zaradi trenutnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, to ni bilo mogoče. Prav tako so želeli nameniti finančna sredstva za večje število sadik, a so lastniki gozdov zaradi pomanjkanja delovne sile omejeni pri sajenju večje količine dreves.

"Poslovne rešitve so bolj kot kadarkoli podvržene trajnostnemu mišljenju in zahtevajo širši premislek o okolju, v katerem živimo. Prav zaradi tega smo ponosni, da smo v letošnjem letu z jasno vizijo trajnostnega razvoja začeli projekt Podarite drevo slovenskim gozdovom. V sklopu projekta smo za vsako novo sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje podarili drevo in ga v mesecu novembru skupaj z Zavodom za gozdove RS zasadili na področju Pohorja. S tem pa prav tako zagotavljamo, da bomo še v prihodnje dosledno zasledovali načela skupne, sonaravne in zelene prihodnosti," nam je ob tem povedal Marko Mikič, predsednik uprave GRAWE zavarovalnice, d. d.

Lesena miselna igra kot znak zahvale

GRAWE zavarovalnica je svojim zavarovancem ob sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja in botrstva drevesa podarila certifikat o darovanju sadike ter zahvalo v obliki lesene miselne igre.

Zakaj projekt "Podarite drevo slovenskim gozdovom" v letošnjem letu?

Slovenija je država, ki se na evropskem zemljevidu deleža gozdne pokritosti uvršča na visoko 4. mesto. Obstoj gozdov in zelenih površin je izjemnega pomena tako na lokalni kot tudi na globalni ravni, saj so pomemben vir kisika, ki je nujno potreben za življenje. GRAWE zavarovalnica se tega zaveda in skrbi za zaščito ljudi in okolja, v katerem deluje.

O podjetju GRAWE zavarovalnica, d. d., Slovenija

GRAWE zavarovalnica, d. d., je del mednarodne skupine GRAWE z več kot 193-letno tradicijo in uspešnim delovanjem v kar 14 evropskih državah. Je prva slovenska zavarovalna družba, ki je bila leta 1991 ustanovljena na osnovi zasebne iniciative in s tujim vlaganjem. GRAWE je ime, ki je povezano z dolgoletno tradicijo, finančno močjo, stabilnostjo in širokim investicijskim portfeljem.

V vseh letih svojega delovanja v Sloveniji je GRAWE zavarovalnica, d. d., postala pomemben ponudnik tako življenjskih kot premoženjskih zavarovanj. Razvila je zelo uspešno sodelovanje z neodvisnimi podjetniki ter družbami za zavarovalno zastopanje in zavarovalno posredovanje. Lastna zastopniška mreža, sodelovanje s pooblaščenimi zastopniki in strokovni kader pripomorejo k doseganju načrtovanih poslovnih rezultatov.

Naročnik oglasnega sporočila je GRAWE, D. D.