Danes še sončno, jutri se bo pooblačilo #video

Danes bo povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zlasti na Notranjskem in severnem Primorskem oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na zahodu in delu osrednje ter južne Slovenije pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Konec tedna bo več sonca na vzhodu

V soboto in nedeljo bo v vzhodni Sloveniji še povečini sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo, še napoveduje Arso.