Danes še sončno in vroče, nato bo vročina popustila

Danes bo po večini sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Spremenljivo do pretežno oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek. Že dopoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne še pogostejše.

Prihaja pošiljka dežja in nižje temperature

Druga polovica tedna bo deževna in bolj sveža. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

V petek se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. V soboto lahko zopet pričakujemo več sonca, suho bo.