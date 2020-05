Danes še oblačno, jutri ponoči bo dež zajel vso Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obdobje toplega in sončnega vremena se za nekaj dni poslavlja. Danes in jutri do večinoma oblačno, jutri se bodo ponekod že začele pojavljati padavine. Dež bo v noči na torek do jutra zajel vso Slovenijo.

Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo delno razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri se bo od zahoda spet pooblačilo. Dopoldne se bodo v zahodni polovici Slovenije pričele pojavljati padavine, deloma plohe, ki bodo sredi dneva in popoldne občasno segle tudi nad osrednje kraje. Na vzhodu bodo vmes tudi sončna obdobja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 15 do 23 stopinj Celzija.

V noči na torek se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. V torek bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo dan povečini brez padavin. Ohladilo se bo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo.