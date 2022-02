Danes še jasno, sledi poslabšanje vremena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva še povsod jasno, dopoldne se bo na Primorskem in Notranjskem oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na jugovzhodu se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija. Oblačno vreme se bo nadaljevalo v prihodnjih dneh, za vikend bo hladneje.