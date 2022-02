Danes še jasno, čez dan se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija

V četrtek se bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednjih krajih pooblačilo, drugod bo še dokaj jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Primorskem do 3. Najvišje dnevne temperature od 7 do 12, na jugovzhodu se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija.

Vikend prinaša padavine

V petek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še na vzhodu države. Popoldne in v noči na soboto bo občasno deževalo. V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja.