Danes plohe in nižje temperature. Kakšno bo vreme med koncem tedna? #video

Že dopoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne zajele večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Popoldanske temperature bodo od 20 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Po daljšem obdobju sončnega vremena z nadpovprečno visokimi temperaturami so ponekod po državi že včeraj zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki so ponoči zajele predvsem severni in zahodni del države.

Zbudili smo se v precej bolj sveže četrtkovo jutro. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne in zvečer burja, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo delno jasno, popoldne bodo posamezne nevihte. pic.twitter.com/jfngP7sCzM — ARSO vreme (@meteoSI) July 1, 2021

Na agenciji za okolje opozarjajo, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih in počakajte na varnem mestu, saj nevihta običajno ne traja dolgo.

Konec tedna prinaša še nekaj dežja

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem se bo ogrelo do 29 stopinj Celzija.

V soboto bo večinoma sončno. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.