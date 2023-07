Danes bo znana usoda dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Poslanke in poslance danes čakata dve izredni seji. Med drugim bodo v okviru tretje obravnave dokončno odločali o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ter o zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Največ časa, nekaj manj kot štiri ure, so predvideli za novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno. V dozdajšnji proceduri so začetek izvajanja s sprva predvidenega 1. septembra premaknili na 1. januar 2024, v zakon pa so vključili tudi proračunsko varovalko v višini do 240 milijonov evrov.

Tri ure so predvideli tudi za obravnavo predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Medtem ko v koaliciji menijo, da je zakon nujen, so v opoziciji prepričani, da se predlog preveč osredotoča na sončno in vetrno energijo.

Na prvo izredno sejo uvrščen tudi predlog spremembe zakona o socialnem varstvu

DZ bo sicer delo začel ob 10. uri. Kot edina točka je na prvo izredno sejo uvrščen predloga spremembe zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva, s katero so v SDS želeli podaljšati sofinanciranje stroškov domov za starejše. Za obravnavo zakonskega predloga je predvidene slabe pol ure, poslanke in poslanci pa ne bodo glasovali o predlogu, saj ga ni potrdil že matični odbor. Pristojno ministrstvo je namreč v medresorsko usklajevanje posredovalo svoj predlog interventnega zakona.

Petnajst minut po prvi bo sledila še ena izredna seja DZ. Na njej bodo poleg novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije obravnavali še tri zakonske predloge, in sicer po skrajšanem postopku novelo zakona o političnih strankah, po nujnem novelo zakona o kmetijstvu, v drugi obravnavi pa se bodo opredelili še do zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Opozicija je sicer na kolegiju predsednice DZ protestirala, da nismo v izrednih razmerah in da bi ti zakoni lahko počakali tudi do jeseni.