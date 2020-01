Danes bo sončno, zjutraj in dopoldne bo predvsem po nižinah vzhodne Slovenije megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo na severovzhodu okoli 4, drugod od 6 do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se na vzhodu lahko zadržuje nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju in v Vipavski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tudi v petek bo precej jasno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, zvečer se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami, po nižinah bo rahlo deževalo, še dodajajo vremenoslovci.