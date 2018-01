Človekova svoboda se je v Sloveniji izboljšala

Švica je na prvem mestu v danes izdanem letnem poročilu Indeks človekove svobode 2017 (The Human Freedom Index), sledijo Hongkong, Nova Zelandija, Irska in Avstralija. Slovenija je napredovala za tri mesta in zasedla 36. mesto med 159 državami, so sporočili iz Visio instituta.

Na lestvici prvim petim sledijo Finska, Norveška, Danska, Nizozemska, Velika Britanija, Avstrija, Švedska, Estonija, Luksemburg in Nemčija (16.).

Od 17 regij največ človekove svobode zagotavlja zahodna Evropa, ki ji sledita severna Evropa in severna Amerika. Po navedbah Tanje Porčnik iz Visio instituta, ki je z Ianom Vasquezem s Cato instituta v ZDA soavtorica poročila, četrta najbolj svobodna regija na svetu ostaja centralna Evropa z Baltikom, v tej skupini je med osmimi državami pri svobodi največ pridobila prav Slovenija.

ZDA so po človekovi svobodi zasedle 17. mesto, Italija 35. mesto, Hrvaška je 43., Črna gora 51., Srbija 55., Bosna in Hercegovina 57., Makedonija pa je na 60. mestu. V drugi polovici lestvice najdemo Rusijo (126.), Kitajsko (130.), Ukrajino (132.), Pakistan (141.), Zimbabve (146.) in Savdsko Arabijo (149.). Pri repu pa so Iran, Egipt in Venezuela, Sirija je na zadnjem mestu.

Indeks človekove svobode izračunajo na podlagi indeksa osebne svobode, kjer je Slovenija dobila oceno 9,02 od 10 in se uvrstila na 17. mesto, in indeksa ekonomske svobode, kjer je naša država dobila oceno sedem od 10 in se uvrstila na 73. mesto.

Svoboda ženske je največja v Evropi

Države z največ človekove svobode (25 odstotkov najvišje uvrščenih držav) imajo dohodek na prebivalca 38.871 dolarjev, medtem ko je za tiste, ki živijo v najmanj svobodnih državah (25 odstotkov najnižje uvrščenih držav), ta znašal le 10.346 dolarjev.

Svoboda žensk, ki jo merijo s sedmimi kazalniki indeksa svobode, je največja v Evropi in severni Ameriki ter najmanjša v južni Aziji, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Slovenija je v tej kategoriji dosegla maksimalnih 10 točk.

Indeks zajema 159 držav z 79 kazalniki državljanskih svoboščin, ki so razvrščeni v več kategorij: pravna država, varnost, gibanje, religija, zbiranje, združevanje in civilna družba, izražanje in informacije, identiteta in razmerja, obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, mednarodna trgovina in regulativa.

Indeks temelji izključno na podatkih državnih statističnih uradov. Ker so ti v nekaterih državah objavljeni z zamudo, so v letošnjem indeksu zajeti podatki iz leta 2015.