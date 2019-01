Čigavo je vohunsko pisalo, ki so ga našli v pisarni na koprski občini? #video

Vohunsko pisalo so našli tako rekoč takoj za tem, ko je Popovič, ki se gre sodno bitko za svoj volilni prav, na upravnem sodišču zahteval, da je Koper, dokler sodni mlini ne premeljejo vsega povolilnega zapleta, kar brez župana.

Tovrstne prisluškovalne naprave ni težko dobiti, pravzaprav nam za to sploh ni treba v trgovino, dobimo jih kar prek spleta in tudi drage niso, so še poročali v oddaji. Kemični svinčnik s kamero in snemalnikom zvoka dobimo že za dobrih 30 evrov.

Zakaj sta se ti napravi pojavili na občini, ne vedo. A vse glasnejše so govorice, da je to prvi okostnjak nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki je padel iz omare.

Popovič naj bi menil, da gre za sabotažo

In čeprav se nam Popovič danes ni javil, naj bi vse to zanikal. Iz občinskih krogov smo neuradno izvedeli, da naj bi bil Popovič prepričan, da mu je snemalni napravi podtaknil nekdo od Bržanovih, torej da gre za sabotažo.

Popovič naj bi bil zelo jezen in razočaran. Policija je za zdaj z informacijami skopa. Sicer so potrdili, da so bili na občini zaradi suma storitve kaznivih dejanj, a da je zadeva v predkazenskem postopku in je ne morejo komentirati.

Neuradno naj bi šlo za posnetke sodnih obravnav zoper Popoviča, kar je prepovedano. Zagrožena kazen pa je do pet let zapora.