Čez dan so mogoče posamezne krajevne plohe in nevihte

Marsikje smo se prebudili v megleno torkovo jutro. Dopoldne bo sončno, sredi dneva in popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bo vreme spremenljivo. V noči na sredo se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Meja sneženja bo zjutraj na okoli 1200 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Dan bo oblačen in deževen. Padavine bodo popoldne ponehale, proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Čez dan lahko nastanejo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija.

Pred nami suh konec tedna

V četrtek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. V petek bo deloma sončno in povečini suho vreme.