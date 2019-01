Če boste danes storili to, vas čaka kazen od 400 do 1200 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji velja zakon, ki določa, da je od 26. decembra do 1. januarja dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov F1, katerih glavna značilnost je pok. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge (F2) in tretje kategorije (F3), katerih glavni učinek je pok, pa je ves čas prepovedana.

Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov.

Policisti PU Kranj ob tem pozivajo k upoštevanju te obveznosti, saj so v preteklih dneh večkrat zasegli pirotehnične izdelke, zgodilo pa se je tudi precej nesreč. Jeseniški policisti so med drugim na podlagi prijave osebe včeraj popoldan zaradi objestne rabe pirotehnike v enem postopku obravnavali tri osebe. Zasegli so 48 kosov pirotehnike.