Čakajo nas lepi in suhi jesenski dnevi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že dopoldne bo dež oslabel in večinoma tudi ponehal, najkasneje na jugovzhodu države. Popoldne bo oblačnosti že manj in na zahodu se bo že delno razjasnilo, bodo pa kljub temu še nastajale manjše krajevne padavine, napoveduje Arso. V naslednjih dneh dežja ne bo, čaka nas suho jesensko vreme s temperaturo okoli 20 stopinj Celzija.

Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo pretežno oblačno, dež bo oslabel. Jutri bo deloma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. pic.twitter.com/zN329rSA8h — ARSO vreme (@meteoSI) October 10, 2019

Konec tedna bo suh in lep, kot nalašč za sprehode po gozdnih poteh. Foto: Thinkstock

V petek bo deloma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo v nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo na severovzhodu zapihal šibak južni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v nedeljo bo na zahodu pretežno oblačno, drugod pa bo še sončno. Pihal bo jugozahodnik.