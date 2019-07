Torek bo sončen, nevihte zlasti v hribovitem svetu #video

Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Danes popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Foto: zajem zaslona

V sredo dopoldne bo sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Na Primorskem se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno in hladneje

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Hladneje bo, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).