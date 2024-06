Burno dogajanje na seji preiskovalne komisije DZ: Grims izgubil živce in protestno zapustil sejo #video

Komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov, bo danes ponovno poskušala zaslišati nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja. Še pred njegovim zaslišanjem je prišlo do zapleta. Poslanec SDS in član komisije Branko Grims je predsednika komisije Aleša Rezarja pozval k prekinitvi seje, ker ni bil uslišan je izrekel kar nekaj ostrih besed, za kar si je prislužil opomin. Sejo je protestno zapustil in izjavil, da odstopa kot član komisije.