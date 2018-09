Brezdomec kradel z bark. Prepoznate kakšen predmet?

Policisti PP Izola so uspešno preiskali serijo sedmih premoženjskih kaznivih dejanj vlomov v barke in plovila, privezana v izolskem mandraču. Dejanja je osumljen 33-letni brezdomec, sicer doma z območja Ljubljane, ki je z bark kradel oblačila, hrano in pijačo, pa tudi tehnične predmete, kot so računalniki in tablice, in jih prodajal naprej.