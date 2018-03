Brez skrbi: jajc, hrena in potice ne bo zmanjkalo

Verjetno ste tudi sami opazili, da je zadnje dni med trgovskimi policami precej večja gneča kot običajno. To ne preseneča, saj je povečan obisk stalna praksa pred podaljšanimi prazničnimi konci tedna, ko večina trgovin zaradi nove uredbe, ki je začela veljati konec preteklega leta, zapira svoja vrata. Poleg božiča je prav velika noč tista, ki zaradi tradicije in vse hrane, ki jo ta prinaša s sabo, v trgovine s hrano privabi največ ljudi.

Poleg prodaje šunke, jajc in hrena pred veliko nočjo poskoči tudi prodaja čokolade in rib. Foto: Thinkstock "Velika noč je eden izmed praznikov, ko v vseh naših trgovinah beležimo povečanje prodaje, in predstavlja enega od prodajnih vrhuncev leta, ko se poveča prodaja posameznih segmentov, kot so meso, jajca, hren, potica, vse za peko, sladek program in igrače," je pojasnila Anja Marjetič iz službe za stike z javnostmi trgovske verige Tuš.

Pika Breskvar iz Spara, kjer te dni tudi opažajo precej večji obisk kot sicer, je pojasnila, da poleg tipičnih velikonočnih živil, kot so šunka, hren, jajca in čokolada, pred prazniki poskoči tudi prodaja rib.

V tednih in še bolj v zadnjih dveh dneh pred veliko nočjo izrazito poskoči prodaja šunke in drugih za veliko noč značilnih mesnin. "Ti izdelki so izrazito sezonske narave in se jih med letom proda precej manj. Na primer v treh tednih pred veliko nočjo se proda približno 70 odstotkov letne prodane količine," s podatki postreže Tanja Durin iz službe za odnose z javnostmi pri Mercatorju in dodaja, da je podobno tudi s potico in jajci. V času velike noči pri najboljšemu sosedu prodajo skoraj polovični delež letne prodaje potice, prodaja jajc se poveča za približno 30 odstotkov. Še bolj izrazit je skok v prodaji hrena – pred veliko nočjo hrena v kozarcu ali tubi prodajo kar za 350 odstotkov več glede na letno prodajo.

Večina trgovin bo na velikonočno nedeljo in ponedeljek zaradi nove uredbe zaprta. Podobno kažejo tudi številke v Lidlu, pove Tina Capot: "Jajc prodamo desetkrat več kot običajno, znatno pa se poveča tudi prodaja hrena."

Zanimivo je, da so nekateri velikonočne jedi začeli kupovati že v začetku meseca, a so kljub temu trgovine te dni polne. V Hoferju na primer opažajo povečano povpraševanje po živilih, ki gredo z roko v roki z veliko nočjo, že ves mesec. "Hkrati pa opažamo, da zanimanje vrhunec doseže v tednu pred prazniki oziroma velikonočnim ponedeljkom," pojasnjujejo pri omenjenem trgovcu.