Bled: Pričakujemo dobro, a zahtevno poletno sezono

Ameriška medijska hiša CNN je v članku na svoji spletni strani Bled uvrstila med 25 najlepših krajev na svetu. Članek govori o "lesketajoči modri vodi, v kateri lebdi odsev Julijskih Alp, na sredini pa je otoček s cerkvico". Dodali so, da je to destinacija, ki jo je kljub gneči v poletnih mesecih vsekakor vredno obiskati.

Ameriška medijska hiša CNN je v članku na svoji spletni strani Bled uvrstila med 25 najlepših krajev na svetu. Članek govori o "lesketajoči modri vodi, v kateri lebdi odsev Julijskih Alp, na sredini pa je otoček s cerkvico". Dodali so, da je to destinacija, ki jo je kljub gneči v poletnih mesecih vsekakor vredno obiskati.

Bled letos glede na napovedi čaka zelo dobra, a zahtevna poletna sezona. Znova pričakujejo težave v prometu, ki jih gradnja južne blejske obvoznice utegne še povečati. Blejski turistični delavci tudi goste pozivajo k skrbnemu in spoštljivemu odnosu do okolja.

"Letošnjega poletja se na Bledu zares veselimo, saj napovedi turističnega gospodarstva pravijo, da lahko poleti pričakujemo zelo velik obisk," so danes sporočili iz Turizma Bled. Ob tem so spomnili, da sta naravna in kulturna dediščina Bleda občutljivi, zato bodo tudi letos naredili vse, da bo obisk znamenitosti spoštljiv in za okolje primeren.

Tako so pripravili tudi Zeleno pismo prijateljem Bleda, ki so ga objavili na spletni strani destinacije. V njem vse obiskovalce in goste prosijo, naj tako kot domačini spoštujejo red ob jezeru. Parki ob jezeru namreč niso namenjeni sončenju in kopanju, temveč sprehodom in uživanju v razgledih.

Tudi letos pričakujejo gnečo zlasti v prometu, ki utegne biti zaradi gradnje težko pričakovane blejske južne obvoznice tokrat še večja. Izvajalci gradnje, ki je stekla konec lanskega leta, so sicer zagotovili, da zapore glavne ceste na Bled ne bodo potrebne, bo pa promet pri vstopu na Bled na Betinskem klancu potekal po dveh zoženih pasovih.

V parku ob jezeru nič več piknikov in poležavanja

Novi blejski župan Anton Mežan je v svojih predvolilnih obljubah napovedal, da bo na Bledu poskrbel za red. "Že v času te poletne sezone želimo zagotoviti javni red in mir ter spoštovanje okolja ob jezeru, predvsem od Grajskega kopališča do Hotela Toplice, kjer striktno ne bomo dovolili nobenega kopanja, poležavanja, sedenja na travi in piknikov," je izpostavil Mežan.

Predvideva tudi zaposlitev sezonskega varuha parkov, ki bi poleg prostovoljcev ljudi opozarjal na pravilno obnašanje. O pravilih jih nameravajo obveščati še na druge načine. "Če se ljudem na prijazen in spoštljiv način pove, lahko to na prijazen in razumevajoč način tudi sprejmejo," je prepričan Mežan.

Bled je zlata destinacija Zelene sheme slovenskega turizma in že vrsto let tudi del projekta Zero waste. Ob sprehajalnih poteh so koši za ločeno zbiranje odpadkov, ob jezeru pa so tudi pitniki, zato ni potrebe po kupovanju vode v plastenkah. Za ogled osrednjih blejskih znamenitosti pa obiskovalcem svetujejo, naj si vstopnice pravočasno rezervirajo in se tako izognejo gneči ter hkrati prispevajo k boljšemu upravljanju.