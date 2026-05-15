Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
15. 5. 2026,
10.53

gospodarstvo potrošnja BDP

BDP v prvem četrtletju s triodstotno rastjo

Po desezoniranih podatkih se je BDP v prvih treh mesecih letos na četrtletni ravni povečal za 0,7 odstotka, medletno pa za 3,1 odstotka. Rast je bila tako precej višja od povprečja v evrskem območju in celotni EU.

Po desezoniranih podatkih se je BDP v prvih treh mesecih letos na četrtletni ravni povečal za 0,7 odstotka, medletno pa za 3,1 odstotka. Rast je bila tako precej višja od povprečja v evrskem območju in celotni EU.

Bruto domači proizvod (BDP) Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3,0 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je BDP v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6 odstotka.

Domača potrošnja se je tako medletno povečala za 3,7 odstotka, pri čemer je šla poraba gospodinjstev navzgor za 2,7 odstotka, poraba države pa za 3,9 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Bruto investicije v osnovna sredstva so narasle za 12,6 odstotka. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Te so se skupno dvignile za 20,7 odstotka. Investicije v opremo in stroje so se povečale za 8,2 odstotka.

V prvem četrtletju sta se povečala izvoz in uvoz. Izvoz se je povečal za 0,7 odstotka, uvoz pa za 1,5 odstotka. Menjava s tujino je tako rast zniževala, in sicer za 0,5 odstotka.

V celotnem letu 2026 naj bi Slovenija zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po najnovejših ocenah domačih in tujih analitikov zabeležila nekaj nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je v začetku marca znižal svojo napoved rasti slovenskega BDP z 2,1 na dva odstotka, Mednarodni denarni sklad pa sredi aprila z 2,2 prav tako na dva odstotka. Nekaj dni pozneje so na dva odstotka znižali napoved letošnje gospodarske rasti tudi v Gospodarski zbornici Slovenije.

