Območje z evrom v drugem četrtletju z 0,4-odstotno rastjo BDP

Bruto domači proizvod (BDP) območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni EU pa je rast dosegla 0,5 odstotka. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,0- oziroma 1,2-odstotna, v danes objavljeni prvi oceni navaja evropski statistični urad Eurostat.

Četrtletna rast BDP je presegla napovedi analitikov, ki so pričakovali le minimalno povečanje.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je med državami, za katere je Eurostat imel podatke, najvišjo rast BDP dosegla Irska (+3,9 odstotka), kjer pa BDP pogosto zelo niha.

BDP največjih gospodarstev območja z evrom, Nemčije in Francije, se je okrepil za 0,2 odstotka. Za prav toliko se je okrepil tudi BDP Italije.

Špansko gospodarstvo je zabeležilo 0,7-odstotno rast, avstrijsko gospodarstvo pa je na četrtletni ravni stagniralo.

Podatkov za Slovenijo še ni na voljo. Statistični urad jih bo objavil sredi avgusta.