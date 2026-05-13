Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
12.19

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
revščina tveganje Peter Wostner BDP Slovenija kakovost življenja Umar

Sreda, 13. 5. 2026, 12.19

37 minut

Umar: Kakovost življenja visoka, tveganje revščine se povečuje

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Peter Wostner | Zadovoljstvo z življenjem je v Sloveniji doseglo najvišjo raven doslej, je poudaril Peter Worstner iz Umarja. | Foto STA

Zadovoljstvo z življenjem je v Sloveniji doseglo najvišjo raven doslej, je poudaril Peter Worstner iz Umarja.

Foto: STA

Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem Slovenija spada med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar). A kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine.

Dokument z naslovom Kakovost življenja v Slovenji – Poročilo o razvoju 2026 je Umar predstavil danes v Ljubljani. V njem je zapisano, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov.

S poročilom o razvoju Umar letno spremlja uresničevanje strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je vlada sprejela konec leta 2017, njen osrednji cilj pa je zagotavljanje kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. "Kakovost življenja je visoka in ima pozitiven trend, tako na kratek kot na dolgi rok," je ključno ugotovitev tokratnega poročila povzel Peter Wostner iz Umarja.

Najvišja raven zadovoljstva doslej

Kot je pojasnil, se Slovenija po večini globalnih sinteznih indeksov kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše države EU. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem EU. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizkih dohodkovnih neenakostih in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje razmeroma ugodni.

hrana trgovina
Novice Katere evropske države bodo najbogatejše do leta 2030?

Kljub temu se od leta 2021 povečujejo tveganja socialne izključenosti, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, kjer se prekrivajo različni vidiki prikrajšanosti. Zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja, ugotavlja poročilo.

Kakovost življenja največja na Gorenjskem

Kakovost življenja v regijah je razmeroma uravnotežena, pri čemer pa najuspešnejše regije niso nujno tudi najbogatejše, saj na kakovost življenja pomembno vplivajo tudi socialni, okoljski in prostorski dejavniki, pri katerih gospodarsko šibkejše regije lahko dosegajo boljše rezultate. Wostner je tako kot zanimivost omenil, da kakovost življenja po teh kazalnikih ni največja v osrednjeslovenski regiji, ki ima najvišji BDP na prebivalca, pač pa na Gorenjskem. Po drugi strani se je najslabše uvrstila obalno-kraška regija, po BDP na prebivalca druga najbolj razvita slovenska regija.

Ameriška kmetica
Novice Velika zmota, ki se širi po Sloveniji

Opozoril je, da se v Sloveniji prepočasi prilagajamo okoliščinam, v katerih smo se znašli. "Premalo investiramo, premalo se ukvarjamo z digitalizacijo," je dejal in izpostavil še problematiko demografije. V naslednjih dveh desetletjih in pol bo v Sloveniji sposobno delati za eno mestno občino Maribor in eno mestno občino Nova Gorica manj ljudi in če hočemo ohranjati standard, ki ga imamo, bomo morali to nadomestiti.

Zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma manj izobraženi, se mu ne zdi pametno. "Druge države delajo drugače, vodilne inovatorke imajo denimo strukturo priseljencev veliko bolj usklajeno s strukturo izobrazbe domačega prebivalstva," je dejal. V Sloveniji so tuji delavci konec leta 2025 predstavljali 16 odstotkov vseh delovno aktivnih, ker jih tretjina prejema plačilo v višini minimalne plače, pa je tudi tveganje revščine med njimi večje.

Wostner je dejal, da je stopnja tveganja revščine v Sloveniji sicer nižja kot v povprečju v EU. Vendar se izpostavljenost pri določenih skupinah prebivalstva, kot so priseljenci, nizko izobraženi, enočlanska gospodinjstva in samozaposleni, povečuje, "ker smo premalo pozorni na njih". Ljudi, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu tveganju revščine, je 157 tisoč, je opozoril.

Za ohranjanje blaginje in uspešen razvoj je potrebno odločneje ukrepanje na več področjih, je menila v. d. direktorice Umarja Alenka Kajzer. Okrepiti je treba razvoj in razpoložljivost človeškega kapitala, izboljševati življenjske pogoje vseh generacij ter okrepiti prehod v nizkoogljično družbo, je naštela. Za vse to pa je po njenih besedah pomembno tudi, da se pospeši rast produktivnosti ter izboljšata institucionalno okolje in razvojna usmerjenost javnih financ.

Vrbsko jezero v Avstriji
Novice Skoraj neverjeten podatek: Slovenija dohitela Avstrijo

Tukaj si lahko ogledate celotno poročilo o razvoju 2026.
revščina tveganje Peter Wostner BDP Slovenija kakovost življenja Umar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.