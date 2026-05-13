Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem Slovenija spada med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar). A kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine.

Dokument z naslovom Kakovost življenja v Slovenji – Poročilo o razvoju 2026 je Umar predstavil danes v Ljubljani. V njem je zapisano, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov.

S poročilom o razvoju Umar letno spremlja uresničevanje strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je vlada sprejela konec leta 2017, njen osrednji cilj pa je zagotavljanje kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. "Kakovost življenja je visoka in ima pozitiven trend, tako na kratek kot na dolgi rok," je ključno ugotovitev tokratnega poročila povzel Peter Wostner iz Umarja.

Najvišja raven zadovoljstva doslej

Kot je pojasnil, se Slovenija po večini globalnih sinteznih indeksov kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše države EU. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem EU. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizkih dohodkovnih neenakostih in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje razmeroma ugodni.

Kljub temu se od leta 2021 povečujejo tveganja socialne izključenosti, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, kjer se prekrivajo različni vidiki prikrajšanosti. Zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja, ugotavlja poročilo.

Kakovost življenja največja na Gorenjskem

Kakovost življenja v regijah je razmeroma uravnotežena, pri čemer pa najuspešnejše regije niso nujno tudi najbogatejše, saj na kakovost življenja pomembno vplivajo tudi socialni, okoljski in prostorski dejavniki, pri katerih gospodarsko šibkejše regije lahko dosegajo boljše rezultate. Wostner je tako kot zanimivost omenil, da kakovost življenja po teh kazalnikih ni največja v osrednjeslovenski regiji, ki ima najvišji BDP na prebivalca, pač pa na Gorenjskem. Po drugi strani se je najslabše uvrstila obalno-kraška regija, po BDP na prebivalca druga najbolj razvita slovenska regija.

Opozoril je, da se v Sloveniji prepočasi prilagajamo okoliščinam, v katerih smo se znašli. "Premalo investiramo, premalo se ukvarjamo z digitalizacijo," je dejal in izpostavil še problematiko demografije. V naslednjih dveh desetletjih in pol bo v Sloveniji sposobno delati za eno mestno občino Maribor in eno mestno občino Nova Gorica manj ljudi in če hočemo ohranjati standard, ki ga imamo, bomo morali to nadomestiti.

Zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma manj izobraženi, se mu ne zdi pametno. "Druge države delajo drugače, vodilne inovatorke imajo denimo strukturo priseljencev veliko bolj usklajeno s strukturo izobrazbe domačega prebivalstva," je dejal. V Sloveniji so tuji delavci konec leta 2025 predstavljali 16 odstotkov vseh delovno aktivnih, ker jih tretjina prejema plačilo v višini minimalne plače, pa je tudi tveganje revščine med njimi večje.

Wostner je dejal, da je stopnja tveganja revščine v Sloveniji sicer nižja kot v povprečju v EU. Vendar se izpostavljenost pri določenih skupinah prebivalstva, kot so priseljenci, nizko izobraženi, enočlanska gospodinjstva in samozaposleni, povečuje, "ker smo premalo pozorni na njih". Ljudi, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu tveganju revščine, je 157 tisoč, je opozoril.

Za ohranjanje blaginje in uspešen razvoj je potrebno odločneje ukrepanje na več področjih, je menila v. d. direktorice Umarja Alenka Kajzer. Okrepiti je treba razvoj in razpoložljivost človeškega kapitala, izboljševati življenjske pogoje vseh generacij ter okrepiti prehod v nizkoogljično družbo, je naštela. Za vse to pa je po njenih besedah pomembno tudi, da se pospeši rast produktivnosti ter izboljšata institucionalno okolje in razvojna usmerjenost javnih financ.

