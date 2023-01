Arso zaradi nizkih temperatur za vso Slovenijo izdal rumeno opozorilo

"Zaradi jasne noči bo ponedeljkovo jutro najhladnejše. Temperature bodo večinoma med -12 in -6, v mraziščih bo lahko tudi hladneje," je na Facebooku sporočila Agencija za okolje (Arso). Zaradi nizkih temperatur je Arso za ponedeljek zjutraj in dopoldan izdal rumeno opozorilo za vso Slovenijo.

Danes ponoči bo na zahodu zmerno, drugod pa večinoma pretežno oblačno. Občasno bo še naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem okoli 2 °C.

V soboto bo na zahodu in v višjih legah zmerno oblačno, po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 8 °C. V nedeljo bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Veter bo oslabel.

V ponedeljek se bo zjasnilo tudi v vzhodni Sloveniji. Možna bo le jutranja megla po nekaterih nižinah. Zaradi jasne noči bo ponedeljkovo jutro najhladnejše. Temperature bodo večinoma med -12 in -6, v mraziščih pa bo lahko tudi hladneje.

"Nizke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Priporočamo topla in suha oblačila in obutev. Uporabljajte bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa," svari Arso.

Arso je zaradi nizkih temperatur za ponedeljek do 12.00 izdal rumeno opozorilo za vso Slovenijo.

Od torka bo prevladovalo večinoma sončno in suho vreme. Jutranje temperature bodo od -10 do -5, najvišje dnevne pa večinoma od 0 do 5 °C.