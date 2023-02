Arso opozarja: Danes bo pihal močan veter. Za Bežigradom izmerili nenavadno hiter sunek severnika.

Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu pa do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Na izpostavljenih legah lahko doseže tudi do 90 kilometrov na uro. Mogoči bodo vetrolomi, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso).

Razširili smo opozorilo za močan veter tudi na osrednjo in jugovzhodno regijo. ⚠️ Najmočnejši sunek vetra je bil po nižinah izmerjen na postaji Ljubljana-Bežigrad 76 km/h, kar je za severnik neobičajno veliko. Nekoliko višje na postaji Trojane-Limovce je zapihalo do 94 km/h. pic.twitter.com/bpO2bwpqSQ — ARSO vreme (@meteoSI) February 4, 2023

Arso je razširil opozorilo za močan veter na osrednjo in jugovzhodno regijo. Najmočnejši sunek vetra je bil po nižinah izmerjen na postaji Ljubljana Bežigrad, in sicer 76 kilometrov na uro, kar je za severnik neobičajno veliko. Nekoliko višje na postaji Trojane Limovce je zapihalo do 94 kilometrov na uro, so zapisali na Arsu.

Precej jasno in čisto nebo. Zlasti v gorah piha zelo močan severnik, ki prenaša star sneg.🌬️ Severnik se bo v naslednjih urah po še okrepil.⚠️ Do sedaj najmočnejši sunki vetra.

Kredarica 165 km/h

Krvavec 117 km/h

Vogel 100 km/h

Rudno polje 91 km/h#vihar #TrenutnoVreme pic.twitter.com/A1yH8AL4AN — ARSO vreme (@meteoSI) February 4, 2023

Kot so zapisali na Twitterju, so najmočnejše sunke vetra v gorah izmerili na Kredarici (165 kilometrov na uro), Krvavcu (117 kilometrov na uro), Voglu (sto kilometrov na uro) in Rudnem polju (91 kilometrov na uro).

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, pihal bo okrepljen severni veter. Jutri bo sprva precej jasno, nato se bo nekoliko pooblačilo. pic.twitter.com/fD1hPsj89G — ARSO vreme (@meteoSI) February 4, 2023

Zaradi vetra smučišče na Krvavcu danes ne obratuje, so v Rekreacijsko-turističnem centru Krvavec zapisali na svojih spletnih straneh.

Zaradi vetra previdno tudi v prometu

⚠️MOČAN VETER

⚠️MOŽNI VETROLOMI

Previdno v prometu.

Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 km/h, na izpostavljenih legah tudi 90 km/h. Možni bodo vetrolomi. — Varnost prometa (@varnostprometa) February 4, 2023

Zelo vetrovno je tudi nižje. Na merilnem mestu Trojane-Limovce so najmočnejši sunki dosegli 83 kilometrov na uro, v krajinskem parku Goričko 75 kilometrov na uro, na letališču Lesce 68, letališču Jožeta Pučnika 65, v Bovcu 57, v Murski Soboti pa 52 kilometrov na uro.