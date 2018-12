Arbitraža: Hrvaška zavrača pristojnost Sodišča EU

Hrvaška je danes poslala odgovor Sodišču EU v Luksemburgu na slovensko tožbo zaradi "domnevne kršitve prava EU zaradi nespoštovanja in neuveljavitve arbitražne odločbe" o meji med državama, so sporočili s sedeža hrvaške diplomacije. V odgovoru je Zagreb izpostavil ugovor na pristojnost Sodišča EU za reševanje spora.

"Hrvaška zahteva, da sodišče v celoti zavrne tožbo kot nedopustno, ker ni pristojno za odločanje o zahtevah Slovenije v postopku, kot ga predvideva 259. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, glede na to, da je spor med Hrvaško in Slovenijo treba reševati z uporabo pravil mednarodnega prava ter reševanje spora ni odvisno od uporabe prava EU niti od njegove razlage," so zapisali v kratkem sporočilu za javnost ob objavi, da so v skladu s četrtkovo odločitvijo vlade danes odgovorili na slovensko tožbo.

Na sedežu hrvaške diplomacije so na začetku tedna dejali, da odgovor na slovensko tožbo pripravljajo v sodelovanju s hrvaškimi in tujimi strokovnjaki za mednarodno in evropsko pravo.

Odločitev za tožbo na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe je sprejela prejšnja slovenska vlada tik pred odstopom Mira Cerarja s premierskega položaja 14. marca. Slovenija je tožbo pred Sodiščem EU vložila sredi julija, povzetek vsebine pa je bil v Uradnem listu EU objavljen 5. novembra.

Pravico do replike bo imela Slovenija, nato Hrvaška ...

Foto: Bojan Puhek Po hrvaškem odgovoru bo imela Slovenija pravico do replike, tožena stranka pa do odgovora nanjo. Za vložitev obeh je rok mesec dni. Ko se bo pisni postopek končal, bosta imeli stranki še možnost ustne obravnave, če bosta tako želeli.

V povzetku slovenske tožbe je navedeno, da Slovenija Hrvaški očita enostransko neizpolnjevanje zaveze, ki jo je sprejela v procesu pristopanja k EU, da bo spoštovala arbitražno razsodbo in s tem mejo, določeno v razsodbi ter druge obveznosti iz razsodbe.

V Ljubljani so prav tako ocenili, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota EU ter da krši skupno ribiško politiko, schengenska pravila in pravila o prostorskem načrtovanju na morju.

Predsednik sodišča EU Koen Lenaerts je za časnik Delo nedavno povedal, da je razsodbo možno pričakovati najverjetneje v prihodnjem letu.