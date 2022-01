Aleksandra Pivec o nadaljnjih poslanskih prestopih: Pogovori tečejo, interes obstaja

Kaj se trenutno dogaja v vaši stranki? Čemu posvečate največ pozornosti?



Že od ustanovitve stranke naprej krepimo lokalno in regijsko mrežo. Še vedno ustanavljamo nove odbore. Od pojavljanja v javnomnenjskih raziskavah beležimo povečano zanimanje za vpis v stranko. Za prihodnje tedne imamo napovedanih tudi kar nekaj prestopov odborov in posameznikov DeSUS, kot tudi prestopov iz drugih političnih strank, ki v nas prepoznavajo drugačno politiko in pot do umiritve trenutne politične situacije v Sloveniji.

Vzporedno s tem dopolnjujemo program stranke, ki ga bomo potrdili v prihodnjih tednih na kongresu. Strokovni odbori so tisti, ki delajo na programskih vsebinah, ki jih bomo s potrditvijo na kongresu začeli javno predstavljati. Seveda pripravljamo tudi rešitve in najboljše poteze, kako presekati to težko konfliktno politično situacijo, ki vlada v Sloveniji, in vzpostaviti situacijo, v kateri se bomo lahko znova konstruktivno pogovarjali v dobro vseh državljank in državljanov ter države.

Vzpostaviti poskušamo odprt dialog, ne glede na to, katera politična opcija si ga želi, saj Slovenija potrebuje umiritev političnega razdora. S tega vidika je zelo aktualno moje kosilo s koalicijo. Opozicija okoli tega sproža vprašanje, zakaj se spet deklariramo v koalicijske vrste. Mi se ne deklariramo, temveč se le odzivamo na povabila k sodelovanju. Obžalujem, da nas opozicija na tovrstne zadeve ni povabila, potem pa kritizira, ko se udeležimo pogovora na "drugi strani".

Nam lahko poveste tri ključne programske točke svoje stranke?



Prizadevali si bomo za decentralizacijo z nujno vzpostavitvijo regij, ki bi jim dali določene pristojnosti odločanja. Z občinskega nivoja bi prenesli nekatere pristojnosti, saj bi to razbremenilo občinske uprave in olajšalo številne zapletene birokratske ter administrativne postopke na lokalnih ravneh. To bi storili po vzoru sosednje Avstrije in Italije.

Drugi vidik so demografska vprašanja. Glede na to, da je z nami tudi velik del članstva stranke DeSUS, govorimo v prvi vrsti seveda o vprašanjih starejših, od dolgotrajne oskrbe do pokojninskega sistema in demografskega sklada, ter o drugih vprašanjih, povezanih z njimi in z izrazito potrebo po iskanju rešitev za hitro starajočo se družbo, na kar nas že dolgo opozarjajo demografske projekcije situacije v državi.

Po drugi strani demografska problematika zajema tudi kmete in preostale prebivalce Slovenije, lahko bi rekli celotni življenjski krog. Zelo veliko se ukvarjamo tudi z mladimi in z reformo šolskega sistema, ki bi bil prilagojen globalnim izzivom ter veliko bolj usklajen s potrebami trga dela.

Koliko članov ima trenutno vaša stranka?



Tedensko nastajajo novi odbori, tako da se število članov dnevno spreminja, zato natančne številke ne vem, jih pa je več kot dva tisoč.



Se vaša stranka uvršča bolj na levo ali desno?



Mi smo se od začetka deklarirali kot stranka, ki ne postavlja v ospredje ideološke pripadnosti posameznika, ampak ključne vsebine, ki jih moramo reševati v dobro vseh državljanov in državljank. Vsak posameznik, seveda, nosi v sebi svojo ideološko pripadnost, vendar smo prepričani, da mora ta ostati sekundarnega pomena in da se mora vedno dati najprej prednost obravnavi vsebinskih vprašanj.

V našo stranko prihajajo ljudje različnih ideoloških prepričanj, nikakor pa ne radikalnih. Spoštujemo različna mnenja in poglede ter se trudimo najti vedno najboljše rešitve, ki so v interesu ljudi in za katere pravzaprav politiki delamo. In ko bo to razumela večina politikov, bo v političnem prostoru razumljeno, da je v vsaki normalni demokraciji treba spoštovati različnost in različne poglede, delovati pa v duhu iskanja najboljših rešitev za posamezna področja, kar morajo na boljših pogojih za delo in življenje začutiti ljudje. Ves čas poudarjamo, da težav s komuniciranjem z desnimi ali levimi strankami nimamo.

V ospredje želimo postaviti vsebinske poglede na ključne prioritetne izzive, ki jih imamo v Sloveniji. Ostajamo resnično stranka sredine. Ko pa bo nastopil trenutek odločitve, v katero vlado stopiti, se bomo odprto pogovarjali z vsemi in poskušali poiskati kompromise glede vsebin, ne glede na to, kakšna bo ideološka opredelitev tistega, ki bo vlado sestavljal.

Bodo po predstavniku za stike z javnostjo stranke DeSUS k vam prestopili tudi njihovi poslanci?



Pri nas je dobrodošel vsak, ki se zna vključiti v naš vrednostni sistem, ki je v trenutnem političnem prostoru nekoliko poseben, in ki se zna tudi znajti ter se poistovetiti z našimi programskimi prioritetami in rešitvami, ki jih predlagamo. Predlagamo nekaj ključnih reform in v tem vsebinskem pogledu sodelovanja se pogovarjamo z vsemi, tudi s poslanci stranke DESUS. Ne špekuliramo in ne delamo intenzivno na tem, kot da bi nekoga potrebovali na vsak način. A če bo interes in se bodo v tem ljudje našli, tako kot tudi vsi drugi poslanci, s katerimi se pogovarjamo, je vedno prostor, da se vključijo v naš sistem.



Ste ta interes zaznali?



Da. Nismo pa še na tem, da bi konkretno govorili o prestopu. V ospredje pa postavljam vrednostni sistem in vsebine, ki jih imamo. Če se najdemo pri teh vprašanjih, je možen dogovor ne le s poslanci stranke DeSUS, ampak tudi z drugimi poslanci.



S katerimi drugimi poslanci konkretno ste še govorili?



Pogovori v prvi fazi potekajo diskretno, zato ne bi bilo korektno, da bi govorila o imenih.

Drži, da so vam v zadnjih dneh znova grozili?



Naša stranka je nekaj časa delala v močni medijski blokadi, a takoj, ko se je pokazalo, da je stranka zgradila močno mrežo na terenu in ko smo se pojavili v prvih javnomnenjskih raziskavah, je postalo očitno, da je vrnitev Aleksandre Pivec s stranko Naša dežela nekakšen moteči element tega političnega prostora. Takoj so se začele grožnje, ne samo meni, ampak tudi mojim sodelavcem, in sicer v smislu, da naj se ne vračam, saj bom ponovno deležna raznih medijskih spinov in afer, zato naj se raje pravočasno umaknem.

Številni so me tudi opozorili, da spremljajo moje gibanje in pojavljanje ljudi okoli mene ter da se bo to v nekem trenutku, ko bo treba, tudi lansiralo v javnost. A v politični prostor vstopam zavestno, odločno in premišljeno, zato na te grožnje ne reagiram s strahom. S tem se me ne da prestrašiti. Po tem, kar se napoveduje, pa v volilni kampanji resnično pričakujem zelo težke in tudi nekorektne medijske ter politične obračune.