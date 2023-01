ALEJA je zmagala kot "Best of Ljubljana 2023"

Oglasno sporočilo

ALEJA je zmagala na izboru "Best of Ljubljana 2023". Foto Jošt Gantar.

ALEJA vas vsak dan znova očara s svojo futuristično arhitekturo in inovativnim konceptom, saj je prva znanilka mode in modna prestolnica. Omogoča tudi širok izbor nakupovalnih dejavnosti in možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa, prav tako na enem mestu omogoča vse tisto, kar si ljudje želijo od fizičnega nakupovanja. V trgovinah lahko izbirate med najbolj modnimi sezonskimi kosi in dobite navdih za prevetritev garderobne omare. V lokalih pa vas bo presenetila bogata kulinarična ponudba z vsega sveta. V ALEJI je skozi vse leto pestro dogajanje, trenutno pa vas navdušujejo na tisoč kvadratnih metrov velikem drsališču.

"Ponosna sem na vse nas v ALEJI, da smo s številnimi aktivnostmi in zgodbami, ki jih ustvarjamo, prejeli še ta laskavi naziv," je ob prejemu nagrade dejala vodja marketinga v ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik.

Direktor projekta "Best of Ljubljana" Niko Slavnić in vodja marketinga v ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik Foto Peter Krivic.

Mednarodni medij In Your Pocket je že 12. leto organiziral raziskavo javnega mnenja o ponudnikih, ki so najboljši, kar nudi čudovita prestolnica Ljubljana. V spodnji dvorani Mladinskega gledališča so zmagovalce razglasili v sklopu glasovanja "Best of Ljubljana 2023", ki jih boste prepoznali po sveži rdeči oznaki z letnico 2023.

Uredništvo medija je celotno ponudbo razdelilo v šest kategorij, te pa nadalje razdelalo v 50 podkategorij. Glasovanje je potekalo na uradnem portalu In Your Pocket med oktobrom in decembrom. Ponudba mesta Ljubljane je zajemala izbor v sklopu kulturnih, nakupovalnih in aktivnih doživetij, kavarniško ponudbo, vse vrste kulinaričnih izkušenj, od poulične prehrane, najboljše pice in burgerja vse do veganske in vegetarijanske ponudbe in najboljšega chefa.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije COVID-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijard evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA D.O.O.