Aleja je praznovanje tretjega rojstnega dne končala z velikim koncertom

Skoraj tritedensko praznovanje za tretji rojstni dan Aleje se je končalo z velikim brezplačnim "open air" koncertom Nine Pušlar , Vlada Kreslina z Malimi bogovi ter Nipkeja in njegove skupine The Nipples .

Foto: Janez Štrukelj

Izjemni slovenski glasbeni izvajalci so s svojimi nastopi poskrbeli za sproščeno in nepozabno vzdušje, ki je privabilo več kot 5.000 obiskovalcev različnih generacij. "Našim obiskovalcem smo se želeli zahvaliti, ne samo z velikim brezplačnim koncertom, ampak tudi s pestrim tritedenskim rojstnodnevnim dogajanjem, ki je zajemalo številne otroške aktivacije, popuste naših partnerjev, različne koncerte in delavnice ter nagradno igro. Veseli smo velikega obiska vseh generacij," je dejal direktor Aleje Toni Pugelj.

Toni Pugelj je poudaril, da je Aleja edinstveno nakupovalno središče v Sloveniji, saj na enem mestu združuje veliko več kot le nakupovanje. "Maj je poleg rojstnodnevnega praznovanja za Alejo tudi zmagovalni, saj je prejela 'oskarja' med evropskimi nakupovalnimi središči. To je prvo tako priznanje v Sloveniji, ki ga je podelilo Evropsko združenje nakupovalnih središč – European Council of Shopping Places (ECSP). V svoji konkurenci je Aleja premagala nakupovalna središča iz Nemčije in Srbije ter zmagala kot najboljše evropsko nakupovalno središče v svoji kategoriji in s tem utrdila svoj status. Izjemno smo ponosni, da je žirija prepoznala naš trud," Pugelj ni skrival veselja.

Nagrado za najboljše nakupovalno središče so prevzeli Cristoph Andexlinger, Toni Pugelj in Marcus Wild. Foto: Heiko Mandl

Sicer pa so tretji rojstni dan zaznamovali še z interaktivno glasbeno predstavo Repki z raperjem Trkajem, ki je občinstvo navdušil s svojim energičnim nastopom. Najmlajši obiskovalci so se mu pridružili tudi na odru ter v ritmu in plesu doživeli nepozaben del glasbenega dogajanja na odrih Aleje.

Otroci so postali del izjemnega glasbenega doživetja z raperjem Trkajem. Foto: Žiga Intihar

Obiskovalci so se zabavali tudi z LEJ-3 Fotoloopom, maskoto Happy in njenimi prijatelji, karikaturistom Borisom in čarodejem Tonijem. S svojo igrivostjo, pozitivno energijo in simpatičnostjo so ustvarili zabavno vzdušje in prijetne spomine.

V rojstnodnevni nagradni igri so podelili tudi nagrade, med njimi električni skiro, ki ga je podaril Big Bang, vikend vožnjo z avtomobilom Volkswagen ID Buzz za vso družino, ki jo je omogočil ID Hub, ter darilne bone Desetak v višini 300 evrov. Ob praznovanju tretjega rojstnega dne je Aleja za svoje obiskovalce pripravila številne privlačne popuste ter ugodnosti trgovin in lokalov.

Nakupovalno središče Aleja upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. Aleja se razteza na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, Alejo Sky z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Septembra 2021 je nakupovalno središče Aleja, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje, prav maja letos pa še nagrado ECSP 2023 za dizajn in razvoj. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 30 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 830 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov, pa tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Österreich.

