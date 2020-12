Pri begu pred policisti padel v potok in umrl

V Šmiklavžu pri Mozirju je v ponedeljek popoldne 62-letni moški pri begu pred policisti nesrečno padel v potok in umrl. Policista sta ga namreč pred tem zaznala pri nadzoru prometa in ga skušala ustaviti, saj je brez čelade vozil neregistriran moped. Namesto, da bi ustavil, je zavil v bližnji gozd, kjer je pri begu padel v potok.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je moški potem, ko je zavil v bližnji gozd, spustil moped in bežal naprej peš, policista pa sta šla za njim in pregledala območje. Pri tem ga je eden izmed policistov zagledal v potoku, ki je bil 300 metrov oddaljen od parkiranega mopeda. Policista sta moškega, ki ni kazal znakov življenja, izvlekla iz potoka in ga oživljala vse do prihoda reševalcev. Preiskovalna sodnica je za 62-letnega moškega odredila sodno obdukcijo, ki je potrdila, da je moški umrl zaradi odpovedi srca, piše STA.