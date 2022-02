23-letnik divje bežal in namerno trčil v dva policista

Na štajerski avtocesti so v soboto policisti poskušali ustaviti 23-letnega turškega državljana. Ta njihovih znakov ni upošteval, med divjo vožnjo pa trčil v policijsko in osebno vozilo. Ko so ga v predoru Podmilj vendarle uspeli ustaviti, je namerno trčil v dva policista in policijsko vozilo. V dogodku so bili trije policisti lažje poškodovani.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so okoli 19. ure policisti na avtocesti pri Vrhniki opazili osebno vozilo z nemškimi registrskimi tablicami, ki je vozilo z večjo hitrostjo v smeri Ljubljane. Ker so z merilnim sistemom Provida ugotovili, da je na odseku, kjer je omejitev 80 kilometrov na uro, vozil s povprečno hitrostjo 128 kilometrov na uro, so ga policisti želeli ustaviti, a voznik njihovih znakov ni upošteval.

Bežal je s hitrostjo 200 kilometrov na uro

S pospešeno hitrostjo se je odpeljal v smeri severne ljubljanske obvoznice ter nato naprej po štajerski avtocesti v smeri Maribora. Pri tem je na določenih odsekih vozil s povprečno hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro, vozil preko vseh prometnih pasov in tako preprečeval patruljam, da bi ga ustavile. Pri tem je ogrožal varnost vseh udeležencev na cesti in tudi trčil v voznico osebnega vozila, ki pa v nesreči ni bila poškodovana. Prav tako je trčil v službeno vozilo policije in vožnjo nadaljeval.

Zaradi varnosti prometa so ustavili promet pred predorom Podmilj na Trojanah, česar pa voznik ni upošteval. Zapeljal je v predor, kjer so policisti pred njim zmanjševali hitrost, da bi ga ustavili. Voznik je nato trčil v službeno vozilo policije ter ga potiskal pred sabo. Ko so ga vendarle uspeli ustaviti, je namerno trčil v dva policista, nato pa z vzvratno vožnjo silovito trčil še v službeno vozilo. Po trčenju je vozilo nevozno obstalo v predoru. V dogodku so bili trije policisti lažje poškodovani.

Mejo sta skušala prestopiti brez dokumentov

Ugotovili so, da je 23-letni državljan Turčije v vozilu prevažal tudi 22-letnega turškega državljana, oba pa sta pred tem poskušala na mejnem prehodu mejo prestopiti brez dokumentov. Sopotnika so namestili v center za tujce, 23-letniku pa odvzeli prostost in ga bodo zaradi suma storitve kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter nevarne vožnje privedli k preiskovalnemu sodniku, so še sporočili s PU Ljubljana.