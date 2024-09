V Cankarjevem domu v Ljubljani bo pod geslom Vsi smo ena generacija! ponovno potekal festival vseh generacij in največji tovrstni dogodek za starejše v Evropi. Že 23. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki ga organizirajo družba Proevent, Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU in ministrstvo za solidarno prihodnost, bo potekal od 30. septembra do 2. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Častna pokroviteljica letošnjega festivala je predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.

Foto: Proevent

Festival je uradna obeležitev prvega oktobra, mednarodnega dne starejših, v Republiki Sloveniji, zato organizatorji obljubljajo prav poseben program. To leto festival skozi tridnevno dogajanje ponuja izjemno bogat program, namenjen ne le starejšim, pač pa tudi aktivnemu prebivalstvu in najmlajšim – več kot 130 kulturnih nastopov društev iz vse Slovenije in tujine, 40 predavanj in delavnic na temo zdravja in aktivnega staranja, več kot deset strokovnih razprav, 13 pogovorov v Festivalski kavarni, nostalgične razstave in delavnice ročnih spretnosti ter program na več kot 150 razstavnih prostorih in kotičkih za zdravje, aktivno starost, kulturo in druženje.

Foto: Proevent

V okviru odprtja festivala (ponedeljek, 30. september, ob 10. uri, Linhartova dvorana) bodo navzoče pozdravili Vlasta Nussdorfer in Marjan Sedmak, župan MOL Zoran Janković, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ter osrednja govornica predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič. Kmalu po koncu odprtja (okvirno 11.15) bodo na prostoru soorganizatorja ministrstva za solidarno prihodnost prisotni minister Maljevac, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za delo Luka Mesec, ki bodo predstavili načrtovane dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi in v izjavi za javnost podali poslanico ob dnevu starejših. Drugi dan festivala bo dogodek obiskala tudi predsednica dr. Nataša Pirc Musar.

Na športno obarvanem zaključku zadnji dan (sreda, 2. oktober, ob 13. uri, Kosovelova dvorana) pa bodo navzoče pozdravili Aleksander Čeferin in minister Matjaž Han ter znane osebnosti slovenskega športa – Petra Majdič, Ivo Daneu, Dušan in Stanka Prezelj ter predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Organizatorji tudi to leto skupaj z Društvom duh časa organizirajo dobrodelno akcijo podarjanja obnovljenih računalniških kompletov tistim, ki ga potrebujejo.

Posebnosti programa 1. oktobra (Mednarodni dan starejših)

Ob mednarodnem dnevu starejših organizatorji pripravljajo še posebej bogat program. Prav na mednarodni dan starejših 1. oktobra bo bogato festivalsko dogajanje v Cankarjevem domu z obiskom popestrila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, ki bo ob 11. uri podala izjavo. Ob 13. uri pa bo na prostoru ministrstva za solidarno prihodnost potekala predstavitev investicije v socialnovarstvene ustanove. Minister Simon Maljevac bo skupaj z vodstvom ustanov predstavil ključne poudarke na področju investicij, seznam preteklih, tekočih in načrtovanih projektov prenov, gradenj in obnov ter proračunske vložke za največji obseg investicij v socialno varstvo v preteklem obdobju. V okroglih mizah strokovnega programa bodo z varuhom človekovih pravic spregovorili o tem, kako zagotoviti učinkovitejše varstvo pravic starejših, tudi s pomočjo "zaupnikov" starejših. Vlasta Nussdorfer, predsednica Programskega odbora festivala, pa bo vodila okroglo mizo o tem, kako iz aktivnega dela preiti v aktivno upokojitev. Skupaj s Prvim programom Radia Slovenija bodo obiskovalci v Festivalski kavarni v oddaji Intelekta med 10. in 11. uro spregovorili o starejših in mednarodnem dnevu starejših. Na odrih bodo v okviru bogatega programa svoje narodne pesmi poleg domačih izvajalcev predstavili tudi člani makedonskega društva Sojuz na Zdruzenia na Pensioneri na Makedonija, ZG Gjorce Petrov, javna agencija za varnost prometa pa bo predstavila izzive starejših udeležencev v prometu. V okviru izobraževalnega programa bo poleg številnih drugih predavanj in delavnic potekala predstavitev Zavoda Nefiks o tem, zakaj je pomembno, da sodelujemo v društvih.

Foto: Proevent

Izjemno bogat tridnevni program

#IZOBRAŽEVALNO – V predavalnicah M bodo potekali delavnice in predavanja o premagovanju izgube sluha, možganskem fitnesu, aromaterapiji, o umetnosti, telesni aktivnosti in samostojnosti po možganski kapi, spodbujanju dobrega počutja v tretjem življenjskem obdobju prek ustvarjalnosti, popravi krivic upokojencem, invalidom in osebam s posebnimi potrebami, problematiki zdravstva v "krempljih" privatizacije, legalizaciji stavb in uporabnih dovoljenj ter pomenu sodelovanja v društvih. Predstavljeni bodo knjige o staranju in projekt Crosscare 2.0 (modela za celostno oskrbo starejših), nenazadnje pa se bo govorilo tudi o načinih za aktivno staranje, polno pozitivnosti.

#STROKOVNO – V okviru strokovnega programa se bo festival dotaknil tem dolgotrajne oskrbe, spoštljivega nagovarjanja starejših, bivanjske problematike in sobivanja generacij, pomena družinskih oskrbovalcev, vprašanja vključevanja in vključenosti vseh ljudi s poudarkom na starejših, medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, vidika demence v dolgotrajni oskrbi, z varuhom človekovih pravic o vzpostavljanju prakse "zaupnikov starejših", ki bi spremljali stanje pravic starejših tudi v institucijah, aktivnega staranja in aktivne upokojitve ter številnih drugih tem.

Foto: Proevent

#POGOVORNO – V okviru Festivalske kavarne bodo potekali številni zanimivi pogovori z znanimi Slovenci. Ne spreglejte debat v družbi Borisa Kopitarja, Martina Goloba, Milene Miklavčič, Martina Strela, Emilije Pavlič, Primoža Suhodolčana, Prvega programa Radia Slovenije, Toneta Partljiča, Zmaga Sagadina, Gojmirja Lešnjaka, Vlaste Nussdorfer, Gašperja Vidmarja in Žive Lavrinc.

#MESTNO – Obisk festivala bo priložnost za obisk različnih kulturno-izobraževalnih kotičkov po Ljubljani, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana v okviru svojega nastopa na festivalu, kjer bodo potekale tudi številne delavnice.

#VITALNO – Tradicionalno vas bodo v sejemskih dvoranah v treh nadstropjih Cankarjevega doma pričakali razstavni prostori z najrazličnejšimi brezplačnimi meritvami, predstavitvami izdelkov in produktov ter projektov za aktivno in zdravo staranje.

#KULTURNO – Na kar dveh odrih bo skupaj nastopilo več kot dva tisoč nastopajočih starejših, otrok in različnih kulturnih ustvarjalcev iz več kot 50 različnih slovenskih krajev in tujine – iz Makedonije, Italije in Hrvaške.

Foto: Proevent

#POMEMBNO – V okviru programa se predstavljata tudi soorganizatorja Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU s svojimi dnevnimi centri aktivnosti in ministrstvo za solidarno prihodnost s svojo info točko za dolgotrajno oskrbo, medgeneracijskimi koncerti, predstavitvami novih gradenj domov starejših ter razpravami in okroglimi mizami o položaju starejših.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport se bo predstavilo z rokodelskimi delavnicami in razstavo izdelkov, svetovanjem Evropskega potrošniškega centra Slovenija o pravicah potrošnikov in težavah pri čezmejnih nakupih ter brezplačnimi meritvami telesnih zmogljivosti v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Ministrstvo za zdravje bo na festivalu opozarjalo na pomen preprečevanja bolezni z varnim in učinkovitim cepljenjem proti gripi, covid-19 in pnevmokoknim okužbam, ki so za osebe nad 65 let brezplačna in priporočljiva.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo na festivalu skupaj z Upravno enoto Logatec in Mobilnimi heroji pomagalo starejšim pri uporabi digitalnih storitev, pridobivanju nove osebne izkaznice ter nadgradnji digitalnih kompetenc na računalniku, tablici ali telefonu.

Policija bo na Festivalu svetovala o varovanju lastnine, prometni varnosti in preprečevanju nevarnih dogodkov ter obiskovalce zabavala s policijskimi psi.

Ministrstvo za pravosodje pripravlja dragocene informacije in praktične nasvete o sodnih postopkih, dedovanju, pravicah žrtev kaznivih dejanj ter uporabi zemljiške knjige.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo predstavilo, kam namenjajo 300 milijonov evrov evropskih sredstev (za domove za starejše, večgeneracijske centre, e-oskrbo, medgeneracijsko sodelovanje …).

Ministrstvo za kulturo bo predstavilo dejavnosti javnih zavodov s poudarkom na nacionalnih gledališčih ter zavodih z muzejsko, filmsko, arhivsko, gledališko, glasbeno in dediščinsko dejavnostjo.

Dogodek soustvarjajo tudi JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki skrbijo za urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje javnih parkirnih površin, vzdrževanje občinskih cest ter upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti.

#NOSTALGIČNO – To leto vas bo festival popeljal v nostalgičen čas vaše mladosti. Na ogled bo postavljena razstava, kjer si boste obiskovalci lahko ogledali stare športne rekvizite, kot so smuči in uteži, ter razstavo starih kuharskih knjig, obenem pa se boste lahko podali v številne ustvarjalne delavnice.

23. Festival za tretje življenjsko obdobje poteka v Cankarjevem domu od 30. septembra do 2. oktobra od 9. do 18. ure (zadnji dan do 17.). VSTOP JE PROST! Več na www.f3zo.si

Soorganizatorji: Proevent d.o.o., Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU, Ministrstvo za solidarno prihodnost

